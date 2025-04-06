Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Куп'янську: спалахнула пожежа, є постраждалі

Російські загарбники атакували Куп'янськ керованою авіаційною бомбою. Ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Удар по багатоповерхівці в Куп'янську 6 квітня

Російський КАБ влучив у дев'ятиповерхівку. Внаслідок цього сталося загоряння балконів з 2 по 7 поверх, а також 4 квартир. Пожежа вирувала на площі 100 квадратних метрів.

Частково пошкоджений цей будинок і скління вікон у 3 багатоквартирних.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка,

– розповів Синєгубов.

Також голова ОВА показав фото наслідків чергової терористичної атаки Росії.

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Російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Куп'янську / Фото з телеграму Синєгубова

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