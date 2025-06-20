"Не знаю, як я це переживу": воїн 95-ої бригади розповів про втрату родини, яку вбили в Ізраїлі

У ніч проти 15 червня іранська ракета влучила у багатоповерхівку у місті Бат-Ям. Під її завалами загинула родина з Одеси, яка приїхала до Ізраїля, аби вилікувати 7-річну Настю від раку крові.

39-річний Артем Бурик – батько маленької Насті – залишився в Україні. У березні 2022 року він добровільно вступив до лав ЗСУ. Зараз чоловік служить у 95-й бригаді ЗСУ, яка воює на Сумщині. В інтерв'ю "Вестям" він розповів, що не знає, як пережити втрату. "Сподіваюся, що я не втрачу розум", – каже Артем, передає 24 Канал.

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Втекли від війни в Україні і були вбиті в Ізраїлі

Військовий повідомив, що розмовляв із донькою та дружиною всього за кілька годин до падіння іранської ракети на будинок у Бат-Ямі.

Я не можу цього усвідомити. Я розмовляв із Настею за кілька годин до її загибелі. Вона сказала, що бачила, як над будинком збивали ракети, і злякалася,

– пригадує чоловік.

Артему Бурику важко говорити про своє горе. "Я не можу з цим змиритися... Родина втекла від війни в Україні – і була вбита в Ізраїлі", — каже він з болем.

Сім'я Артема прибула з Одеси до Ізраїлю у грудні 2022 року, щоб супроводжувати Настю на лікуванні лейкемії. Спочатку дівчинці стало краще, але згодом рак повернувся. Навіть пересадка кісткового мозку не допомогла – у Насті був діагностований гострий лімфобластний лейкоз.

Артем розповів, що погодився на кремацію тіл дружини та доньки, оскільки так легше буде повернути їх в Україну. Чоловік повідомив, що йому пообіцяли надати відпустку, аби він мав час вирішити питання поховання та трохи оговтатися після трагедії.

Нагадаємо, що внаслідок удару по багатоповерхівки в Бат-Ямі загинули дружина Артема 30-річна Марія Пешкурова, донька Настя, бабуся дівчинки Олена Петрівна Соколова, а також двоє двоюрідних братів – 10-річний Костя Тутевич і 14-річний Ілля Пешкуров.