Для путіна це серйозний удар, – Піонтковський про знищення штабу ПВК "Вагнер" у Попасній

В окупованій Попасній ввечері 14 серпня була чергова порція "бавовни" на базі ПВК "Вагнер". В Луганській ОВА заявили про знищення понад 100 вагнерівців з керівного складу. Експерти кажуть, що цей інцидент стане серйозним ударом для путіна.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Зазначимо, що після цього удару по базі окупантів в Попасній росія відвела ще один штаб вагнерівців на Херсонщині. Піонтковський каже, що це класична ситуація, яка неодноразово повторювалася в ході Другої світової війни.

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За його словами, з політичної точки зору, штабу вагнерівців краще залишатися на правому березі Херсонщини.

Але з воєнної точки зору для російського генштабу зараз доцільно відвести це угрупування вагнерівців з правого берегу, бо воно вразливе, позбавлене ресурсів постачання та може бути знищена,

– пояснив Піонтковський.

Публіцист каже, що Гітлер під час Другої світової неодноразово вчиняв такі помилки.

Чи дійсно могли ліквідувати прігожина

На його думку, якщо це дійсно так (прігожина ліквідували разом з вагнерівцями в Попасній – 24 канал), то для путіна особисто це буде політичний та психологічний удар такої ж сили, як знищення крейсеру "Москва" чи удар по аэродрому в Саках.

Це дуже серйозний політичний удар. Пригожин для путіна – це як приблизно для Гітлера був Отто Скорцені. Це особистий психологічний удар,

– заявив Піонтковський.

Він зазначив, що є відомості про те, що саме цей штаб вагнерівців – це терористичне угрупування, і, ймовірно, саме вони робили ті звірства з військовополоненими в Оленівці.

Піонтковський про знищення штабу ВПК "Вагнер" у Попасній: відео



Що відомо про "бавовну" на базі вагнерівців у Попасній

Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців.

Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.

російські ЗМІ одразу після вибухів повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" не виходить на зв'язок, а кілька днів перед тим він був у Попасній.

Сергій Гайдай не став розсекречувати деталі, але відповів, що якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це не буде новиною. Водночас "кухаря" путіна євгєнія прігожина там, швидше за все, не було, але під удар потрапили його заступники.

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