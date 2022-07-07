З'явилось відео з моментом удару по базі відпочинку в Сергіївці на Одещині

Днями ворог завдав цинічного удару по Сергіївці, що на Одещині. 1 липня смертоносний снаряд окупантів забрав життя понад 20 людей.

В Одеській обласній прокуратурі оприлюднили відео удару. Правоохоронці збирають докази для притягнення агресора до відповідальності за ракетний обстріл Сергіївки.

Важливо Деякі люди перебувають у важкому стані, серед них – діти, – Братчук про обстріл Сергіївки

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ракетного обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури Сергіївки.

Наразі правоохоронці завершили проведення пошуково-рятувальних заходів і розбір завалів зруйнованого 9-поверхового житлового будинку та будівлі бази відпочинку.

На якому етапі слідство

Слідчі провели 30 оглядів місць події, за результатами яких виявили та вилучили понад 500 уламків від ракет, якими окупанти здійснили ракетні обстріли. Також правоохоронці вилучили приблизно 50 відеозаписів з камер відеоспостереження та призначили комплексні:

вибухо-технічні,

судово-медичні,

будівельно-технічні,

автотоварознавчі експертизи у кримінальному провадженні.

За результатами проведених слідчих дій на оглянутій та прилеглій території не виявлено жодного об’єкта військової інфраструктури, техніки та місць постійного або тимчасового розташування військовослужбовців.

Ракетний обстріл курортного селища Сергіївка на Одещині: дивіться відео

Росія завдала важкого удару по Одещині: що відомо

Російські військові вночі 1 липня завдали авіаудару по селу Сергіївка. Окупанти випустили 3 ракети X-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 з боку Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет. Відтак, у людей практично не було часу, щоб пройти в укриття.

Унаслідок кривавої атаки окупантів відомо про 19 загиблих і 38 постраждалих. Серед загиблих – двоє дітей. Ще п'ятеро дітей – отримали поранення.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що рятувальники закінчили пошук тіл у багатоповерхівці. За його словами, у квартирах є загиблі тварини.

Варте вашої уваги – Показали шокуючі наслідки обстрілів на Одещині: дивіться відео