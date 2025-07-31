Удар по виправній колонії на Запоріжжі: чому в'язні не спустилися в укриття
- Увечері 28 липня росіяни вдарили КАБами по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі, загинуло 17 в'язнів.
- В ОВА пояснили, що засуджені не могли спуститися в укриття, оскільки воно було заблоковано після першого удару.
Увечері понеділка, 28 липня, росіяни ударили по території Біленьківської виправної колонії на Запоріжжі. Ворог використав 4 керовані авіаційні бомби, загинуло 17 засуджених.
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, чому в'язні не спустилися в укриття. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.
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Чому засуджені не пішли в укриття?
За словами Федорова, на території виправного закладу було укриття, тож під час повітряної тривоги засуджені могли спуститися туди.
Трагедія сталася у зв'язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано, і не було можливості спуститися,
– пояснив посадовець.
У нього також запитали чому, в'язнів не евакуювали раніше. Однак, за словами начальника ОВА, це декілька разів обговорювали на засіданні Ради оборони ще 1,5 – 2 роки тому.
Усі відповідні матеріали були підготовані, служби між собою узгоджували та аналізували ризики, які є або можуть статися,
– сказав Федоров.
Нагадаємо, унаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєво пошкоджено адміністративний штаб та карантинну дільницю. Серед засуджених загинули 17 осіб, ще 42 – отримали поранення.