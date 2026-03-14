Новонароджену доньку назвали Катериною. Про це пише "Суспільне Харків" з посиланням на керівника Золочівської СВА Віктора Коваленка.

Трагічна історія жінки з Богодухова

Жителька міста Богодухів на Харківщині Ольга Крівогуб, яка під час російської атаки втратила чоловіка й трьох дітей, народила доньку.

Дівчинка з’явилася на світ 11 березня. Мати назвала її Катериною. Зараз Ольга з донькою перебувають у пологовому.

Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка,

– сказав Коваленко.

Після трагедії жінка переїхала до села Сковородинівка Золочівської громади, де живе разом із родичами – сестрою та родиною чоловіка.

"У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута", – сказав Коваленко.

