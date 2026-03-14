Новонароджену доньку назвали Катериною. Про це пише "Суспільне Харків" з посиланням на керівника Золочівської СВА Віктора Коваленка.

Трагічна історія жінки з Богодухова

Жителька міста Богодухів на Харківщині Ольга Крівогуб, яка під час російської атаки втратила чоловіка й трьох дітей, народила доньку.

Дівчинка з’явилася на світ 11 березня. Мати назвала її Катериною. Зараз Ольга з донькою перебувають у пологовому.

Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка,
– сказав Коваленко.

Після трагедії жінка переїхала до села Сковородинівка Золочівської громади, де живе разом із родичами – сестрою та родиною чоловіка.

"У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута", – сказав Коваленко.

Ворожий удар, який забрав чотири життя: що відомо?

  • Трагедія сталася вночі 10 лютого 2026 року в Богодухові на Харківщині. Російський безпілотник типу "Шахед" влучив у приватний будинок, де жила родина Ольги. У момент удару жінка була на 35-му тижні вагітності. Вона спала в іншій кімнаті, тоді як її чоловік із трьома маленькими дітьми перебували разом. Саме це, за словами рідних, і врятувало їй життя.

  • Унаслідок атаки загинули: 34-річний батько родини Григорій Шикула, дворічні близнюки Іван та Владислав, однорічна донька Мирослава.

  • Чоловік Ольги був ветераном війни. Він воював на Куп’янському напрямку та на Запоріжжі, де отримав важке поранення і втратив ногу. Після демобілізації пересувався на протезі. Родина за день до трагедії переїхала до цього будинку. Вони шукали житло ближче до лікарні, адже Ольга була на останньому місяці вагітності.

  • Після вибуху жінку вибуховою хвилею відкинуло на дах сусіднього будинку. Вона вижила, але дістала травми й опіки. Попрощалися з батьком та трьома маленькими дітьми 13 лютого. Їх поховали у селі Сковородинівка – на батьківщині загиблого військового.