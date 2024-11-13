Багатоповерхівку в Бєлгороді 5 листопада атакував "Шахед", – незалежні російські канали

У Росії стає все біль неспокійно. Зокрема, стали відомі деталі атаки на багатоповерхівку в Бєлгороді, яка сталась нещодавно.

Багатоповерхівку у Бєлгороді 5 листопада атакував "Шахед". Про це пише 24 Канал із посиланням на російські незалежні телеграм-канали.

Дивіться також Понад 120 трупів окупантів в одній посадці: розмова з комбатом про запеклі бої на Харківщині

Видно відповідні кадри

Внаслідок атаки постраждало двоє людей, 40 квартир у трьох багатоквартирних будинках, 24 автомобілі та магазин. Губернатор Білгородської області звинуватив в цьому ударі українські сили, проте не все так просто.

Згодом з'явилось нове відео з камери відеоспостереження на протилежному під'їзді. Саме воно дозволяє говорити про те, що будинок атакував російський "Шахед". Там можна добре розгледіти БпЛА, силует якого дуже схожий на іранський "Шахед", які російська армія запускає територією України.

Будинок в Бєлгороді атакував "Шахед": дивіться відео

Він має характерну носову частину та трикутні крила з тупими кінцями, які виразно видно на відео з камери відеоспостереження. Раніше писали, що цей будинок атакував тактичний БпЛА Columba. Однак на новому відео видно, що безпілотник, що атакував будинок, не має жодних подібностей з цим дроном.

Звідки завдали удар

Атака на будинок сталась з умовно "російської" сторони у напрямку кордону з Україною. Проте якби БпЛА був запрограмований на удар по будинку, то він міг би ударити по ньому з умовно-української сторони будівлі.

До удару та після удару по будинку бєлгородці фіксували проліт "Шахедів" над територією регіону у напрямку України.

Навіщо "Шахед" атакував будинок

Ймовірно, у "Шахеда" некоректно спрацювала система вибору цілі чи неправильно було встановлено польотне завдання. Про це може свідчити робота російської ППО над Бєлгородом, адже росіяни хотіли запобігти удару по багатоповерхівці.

Також побічно цю версію підтверджує той факт, що ППО спрацювало лише над мікрорайоном "Нове життя".

Чи міг це бути український БпЛА

Так міг, проте повинно було хійтись дуже багато факторів. Наприклад, ЗСУ повинні були посадити "Шахед" за допомогою РЕБ, за умови, що він не здетонував при падінні і не отримав суттєвих пошкоджень, перепрограмувати його на удар по будинку в Бєлгороді з розворотом у напрямку України та запустили його одночасно з російськими військовими, які в цей момент запускали "Шахеди" територією України.