Росіяни намагаються виправдати удар дроном по багатоповерхівці у Димері на Київщині. Тамтешні пропагандисти перекладають відповідальність на українську ППО.

На це звернув увагу Центр протидії дезінформації.

Як Росія бреше про атаку на Димер?

Підконтрольні Кремлю ресурси, зокрема ті, що працюють на українську аудиторію, стверджують, нібито під'їзд п'ятиповерхівки у Димері зруйнувався через роботу української ППО, яка збивала безпілотники над житловою забудовою.

Росіяни цинічно заперечують удар по багатоповерхівці у Димері / Фото ЦПД

Вкиди про "роботу ППО" Росія традиційно використовує після резонансних атак на цивільних.

Поширюючи подібні повідомлення, країна-агресорка намагається зняти із себе відповідальність за руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.

Нагадаємо, що внаслідок удару ворожого дрона по п'ятиповерхівці в селищі Димер було зруйновано цілий під'їзд. Загинули 2 людини, серед них 18-річний юнак. Ще 4 людини, серед яких дитина, постраждали. Наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв'язок.