"Геть Росію з ООН": на руїнах дому у Дніпрі розмістили величезний банер – щемливі фото

На житловому будинку, який зруйнувала російська балістична ракета, з'явився величезний банер. На ньому розмістили заклик вигнати Росію з ООН.

Автори банера поділилися світлинами з журналістами 24 Каналу та наголосили, що Росії не повинно існувати в ООН.

Дивіться також Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з підтримкою української "формули миру"

Банер займає велику площу аж у 7 поверхів. Вражає, але поруч з банером видніється величезна діра на місці, де раніше був один з під'їздів будинку.

Росії не повинно існувати в ООН, тому зруйнувати міжнародний потенціал ворога, знищити його вплив на світову політику – це надважливе завдання для української дипломатії,

– наголосили автори банера.

Банер на зруйнованому будинку у Дніпрі / Фото надані 24 Каналу

Вони також додали, що кожен з нас може допомогти в цій боротьбі, підписавши петицію "Геть РФ з ООН!".

Підписати петицію ви можете, перейшовши за посиланням.

Що це дасть

Дозволить вигнати Росію з незаконно зайнятого місця в ООН та Раді Безпеки ООН. Створить можливість примусово стягнути репарації з Росії. Допоможе сформувати міжнародний трибунал, який притягне до відповідальності всіх військових злочинців.

Автори додали, що зробити це цілком реально з декількох причин, зокрема:

Росія незаконно зайняла місце СРСР в ООН.

Існують юридичні прецеденти розв'язання схожої проблеми: невизнання Росії легітимним представником народу СРСР – "Китайський сценарій".

Жахливий удар по будинку у Дніпрі: головне

Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Загарбники влучили у багатоповерхівку у Дніпрі. 17 січня завершилися рятувально-пошукові роботи. Вони тривали 69 годин. Відомо про 45 людей, чиє життя забрав ворог. Серед них – 6 маленьких українців.

Володимир Зеленський повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир. Кирило Тимошенко після візиту в Дніпро 16 січня заявив, що фактично зруйновані понад 200 квартир.