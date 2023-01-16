Буде міжнародний ордер на арешт, – Жданов пояснив, як каратимуть російських воєнних злочинців

Усі російські військовослужбовці, які брали участь у геноциді українського народу, відповідатимуть за свої вчинки. Вони – воєнні злочинці, на яких чекає суд і покарання.

Яскравий приклад – командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, чий літак Ту-22М3 завдав удару по багатоповерхівці у місті Дніпро. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал.

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Як каратимуть воєнних злочинців

Автор терористичного акту – Олег Тимошин. У мережі опублікована фотографія, де він із дружиною та сином. Усі його персональні дані вже занесено до загального реєстру військових злочинців. Жданов наголошує: російський командир буде засуджений кримінальним судом як військовий злочинець як вбивця цивільних осіб. На нього буде виписано міжнародний ордер на арешт.

Як нацистських злочинців після війни ловили по всьому світу, так само ловитимуть і їх. Тут не те що виїхати з власного міста буде небезпечно, а з дому можуть вкрасти,

– наголосив військовий експерт.

Саме це робив Ізраїль: він збирав нацистських злочинців по всьому світу, привозив та їх піддавали кримінальному переслідуванню, згідно з рішенням міжнародного військового трибуналу у Нюрнберзі.

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Відповідний трибунал вже формується. Навесні у Лондоні має навесні пройти зустрічі міністрів юстиції країн, які підтримують Україну. Ми співпрацюємо із правоохоронними органами різних держав. Зокрема, акцентує Жданов, західні партнери надали своїх криміналістів, юристів та дослідників, які сьогодні допомагають нашій Національній поліції документувати воєнні злочини росіян.

"Вони (докази – 24 Канал) усі ляжуть в основу кримінального позову проти Росії. А далі всі країни, які підтримують рішення трибуналу, будуть відловлювати цих людей і видавати нам для оголошення їм вироку та його виконання", – резюмував Жданов.

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