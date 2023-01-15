Теракт у Дніпрі: як відреагували у світі

У суботу, 14 січня, російські терористи влучили ракетою Х-22 у багатоповерхівку у Дніпрі. У результаті обстрілу 73 людини постраждали, ще 20 – загинули.

Ракета зруйнувала цілий під'їзд будинку. Під завалами досі залишаються люди. Яка була реакція світових лідерів на атаку Дніпра – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як відреагували у Литві

Президент країни Ґітанас Науседа засудив дії окупантів. Він зазначив, що Росія – терористична держава, яка приносить біль, смерть та руйнування, куди б вона не пішла.

Звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки – як сьогодні у Дніпрі – ніколи не будуть прощені та забуті,

– йдеться у повідомленні.

Також глава держави зазначив, що усі винні будуть неодмінно покарані. Науседа висловив підтримку нашій державі та зазначив, що Литва – з Україною.

Що кажуть у Японії

Посольство Японії в Україні висловило підтримку українцям. Дипломати зазначили, що вони обурені такими діями російських загарбників, що призвели до поранень і смертей.

"Японія – з народом України та підтримує його законне прагнення до справедливості", – наголосили у посольстві.

Білий дім засудив варварські дії окупантів

Чиновники Білого дому жорстоко засуджують суботнє бомбардування України Росією. Воно було спрямоване на критичну та цивільну інфраструктуру та призвело до загибелі щонайменше 20 осіб.

"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, атакуючи критично важливу інфраструктуру України, яка забезпечує світлом і теплом українське цивільне населення", – йдеться в письмовій заяві речника Ради національної безпеки Джейка Саллівана.

Він зазначив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні те, що їй необхідно для самооборони, зокрема, і системи протиповітряної оборони. Разом із союзниками Штати продовжуватимуть роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні воєнні злочини та звірства.

За словами Саллівана, Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу, і ці останні спроби його деморалізувати знову зазнають краху.

Як відреагувала пані посол США в Україні

Бріджит Брінк висловила свої співчуття українському народу. Вона заявила, що необхідна допомога продовжує надходити із США, аби допомогти Україні захиститись від країни-терористки.

"Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу", – йдеться у повідомленні.

Канада продовжить надавати допомогу Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав терористичну атаку по Україні "огидною". Він наголосив, що такі дії Росії є абсолютно неприйнятними.

"Канада однозначно засуджує це насильство – ми підтримуємо народ України та продовжуватимемо забезпечувати йому необхідну підтримку", – зазначив Трюдо.

Зверніть увагу! Станом на ранок 15 січня кількість загиблих серед жителів дев'ятиповерхівки у Дніпрі складає 20 осіб, серед яких – 15-річна дівчина. Крім того, близько 70 людей отримали поранення, усіх постраждалих дітей госпіталізували до лікарні.

Під завалами досі залишаються люди, рятувальники проводять усі необхідні роботи для порятунку життя громадян.

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