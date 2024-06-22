Будинок, в якому вирувало життя, перетворився на руїни: щемливий репортаж 24 Каналу з Харкова

Російська авіація вдень 22 червня завдала 4 авіаудари по Харкову. Один зі снарядів влучив у житловий будинок в центрі міста, зруйнувавши частину багатоповерхівки, де ще за кілька секунд до атаки вирувало життя.

Серія вибухів у Харкові пролунала близько о 15-й годині. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала на місці удару в Основ'янському районі й поділилася щемливими кадрами.

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Наслідки російського авіаудару по Харкову

За попередньою інформацією, росіяни атакували Харків авіабомбами типу УМПБ Д-30. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, запускав ворог авіабомби з території Бєлгородщини.

Центр Харкова після авіаудару: дивіться відео

Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Рятувальники прибули на місце удару й почали розбір завалів. На ексклюзивних кадрах 24 Каналу видно, що конструкція будинку серйозно пошкоджена, а перекриття між поверхами зруйновано.



Будинок в центрі Харкова після атаки / Фото Анна Черненко



Масштаби руйнувань в Харкові / Фото Анна Черненко



Перекриття між поверхами зруйновано / Фото Анна Черненко



Будинок в Харкові після влучання авіабомби / Фото Анна Черненко

Кореспондентці 24 Каналу вдалося побувати в одній із квартир будинку, в який влучила російська авіабомба. На щастя, жінка, яка мешкала в цій квартирі, не зазнала серйозних поранень.

Квартири після ворожої атаки / Фото Анни Черненко для 24 Каналу

83-річна Світлана Петрівна йшла на кухню, коли пролунав вибух. Жінка зазнала поранення кінцівок, але її життю, на щастя, нічого не загрожує.

Жінка розповіла про авіаудар: дивіться відео

Квартира Світлани Петрівни після авіаудару: дивіться відео

Наразі триває розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція ускладнилася тим, що стався аварійний обвал конструкцій, однак рятувальники продовжують працювати.

Пошкоджено не лише будинок, а й автівки які були припарковані поруч.



Автівки, які були припарковані поруч з будинком / Фото Анна Черненко

Наслідки моторошного удару по Харкову / Фото Анна Черненко

Будинок в Харкові після влучання авіабомби: дивіться відео

Після влучання місцями в будинку спалахнули пожежі. Рятувальники оперативно ліквідовують загоряння.

Загоряння в будинку після влучання: дивіться відео

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки: дивіться відео

Люди самостійно також ліквідовують наслідки атаки. Хтось розбирає завали, інші – прибирають скло.

Харків'яни ліквідовують наслідки атаки: дивіться відео

Тротуари в Харкові засіяні склом після вибуху: дивіться відео

Харків'яни прибирають наслідки ворожого авіаудару: дивіться відео

Біля будинку продовжують працювати рятувальники. Наразі рятувально-пошукова операція триває.

Будинок у Харкові після авіаудару: дивіться відео

Внаслідок вибуху постраждав не лише будинок: дивіться відео

Люди виносять вцілілі речі після атаки: дивіться відео

На жаль, кількість постраждалих постійно зростає. Станом на 18:45 відомо про 38 постраждалих та 3 загиблих.