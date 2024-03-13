"Дуже любила життя, людей та тваринок": спогади про Анжелу Чувпило, яка загинула у Кривому Розі

Внаслідок удару по будинку в Кривому Розі загинули 5 людей. Серед них – 55-річна Анжела Чувпило. У неї залишилися діти, онуки та домашні тварини.

Анжела Чувпило в момент удару по будинку вигулювала собаку. Про це розповіла знайома жінки з Києва Тетяна Єфіменко.

Дивіться також Удар Росії по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість жертв знову зросла

Що відомо про Анжелу Чувпило

Коли пані Анжела вигулювала собаку разом із сином та онукою, росіяни завдали удару по будинку поруч. Жінка зазнала смертельного осколкового поранення.

Попри те, що Тетяна та Анжела проживають в різних містах, їх об'єднує любов тварин. Киянка веде свою групу у соціальній мережі, куди долучаються любителі чотирилапих з різних куточків України. Свого часу серед них була й Анжела – так жінки й познайомилися.

Анжела була однією із найтактовніших та вдячних людей, яких я знала. Дуже любила життя, людей та своїх тваринок,

– написала Тетяна у дописі.

За словами жінки, у момент обстрілу Анжела разом із сином та онукою вигулювали собаку. Дитину встиг прикрити син Анжели. Вони залишилися неушкодженими.

Анжела мала кота, собаку та кролика. Востаннє жінки переписувалися щодо лікування тварин – через хворобу лікарі пропонували Анжелі приспати її кота.

Вона так його любила, що зі сльозами просила мене допомогти у лікуванні. За своїм котиком вона доглядала, наче за дитиною,

– сказала Тетяна.

Вона також розповіла, що Анжела працювала на двох роботах, бо потрібно було погасити борги у ветклініках, де вона лікувала тварин.

Анжела хворіла, через що в неї часто трусилися руки й було важко щось писати чи друкувати. Однак вона завжди намагалася комусь допомогти та залишити коментарі в нашій групі,

– додала Тетяна.

В Анжели залишилися донька, син та онуки. А також її домашні улюбленці – кіт, собака та кролик.

Нині родина шукає прихисток для тварин, оскільки донька жінки має алергію.

Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули 5 людей. Світла пам'ять. Не пробачимо.

Серед загиблих у Кривому Розі – троє жінок та двоє чоловіків. Тіло одного чоловіка обгоріло настільки, що його ще не ідентифікували.

Також відомо про 49 постраждалих, з них 12 дітей.