Частина мешканців будинку не спустилася в укриття: у міськраді сказали, чи є жертви в Луцьку

Під час жорстокої й дуже довгої повітряної атаки 26 серпня росіяни уперше поцілили в багатоквартирний будинок у Луцьку. Міський голова розповів, що на вулицях менше і людей, і транспорту, але панічних настроїв нема.

Також місто залишилося без електрики. Можливо, її дадуть до п'ятої вечора.

Яка ситуація в Луцьку зараз

Міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі телемарафону повідомив: лише частина людей встигла спуститися в укриття. Він запевнив, що після влучання по будинку немає загиблих – тільки поранені.

Спеціалісти вивчають стан будинку, щоб зрозуміти, чи можна там жити. Потерпілі можуть написати заяву в поліцію про пошкодження майна.

Очевидно, що в тих квартирах, над якими пошкоджено дах, де пошкоджено стіни та повністю вибито вікна, перебувати не можна,

– пояснив мер.

Речник ДСНС Олександр Хорунжий додав: влучання було близько 8:30. Рятувальники оперативно прибули на місце, щоб загасити пожежу та допомогти пораненим. Постраждала одна особа. Працівники ДСНС допомогли людям вийти з будівлі та відвели їх у безпечне місце.

Пошкоджено п'ять квартир. Мер Луцька пообіцяв, що їхніх мешканців тимчасово розмістять в інших місцях. Також рятувальники розгорнули Пункт незламності, де можна зарядити телефони та інші гаджети, отримати гарячу їжу та напої. Іще на місці працюють психологи.

Зверніть увагу! Юрій Погуляйко, голова Волинської ОВА, написав, що в Луцьку пошкоджено два житлові будинки й майно громадян. Одна людина загинула, п'ятеро отримали тілесні ушкодження.