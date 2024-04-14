Окупанти знову скинули КАБ на п'ятиповерхівку в Очеретиному: є жертва й поранені

Російські загарбники 14 квітня знову атакували Очеретине Донецької області. Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на п'ятиповерхівку. На жаль, не минулося без постраждалих.

Так, внаслідок російського удару одна людина загинула. Ще двоє зазнали поранень.

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Росіяни вдарили по багатоповерхівці

Вдень 14 квітня росіяни скинули на селище авіабомбу. Агресор влучив у 5-поверхівку.

З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки,

– повідомив голова Донецької ОВА.

Вадим Філашкін розповів, що ще двох поранених доправили до лікарні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Вкотре закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!

– підкреслив посадовець.

Наслідки російського удару по Очеретиному / Фото з телеграму Філашкіна

Деталі від прокуратури

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Постраждалим – найшвидшого одужання.

В Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом атаки армії Росії на Очеретине. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 14 квітня війська держави-агресора вкотре вдарили з авіації по Очеретиному Покровського району.

Зазнали руйнувань 5-поверхові будинки, в одному з яких виникла пожежа. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 67-річна жінка. До лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено двох чоловіків,

– розповіли в прокуратурі.

Додали, що в будинках вибиті шибки, вікна, двері, пошкоджені балкони.

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