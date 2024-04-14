Окупанти знову скинули КАБ на п'ятиповерхівку в Очеретиному: є жертва й поранені
Джерело:Вадим Філашкін
Російські загарбники 14 квітня знову атакували Очеретине Донецької області. Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на п'ятиповерхівку. На жаль, не минулося без постраждалих.
Так, внаслідок російського удару одна людина загинула. Ще двоє зазнали поранень.
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Росіяни вдарили по багатоповерхівці
Вдень 14 квітня росіяни скинули на селище авіабомбу. Агресор влучив у 5-поверхівку.
З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки,
– повідомив голова Донецької ОВА.
Вадим Філашкін розповів, що ще двох поранених доправили до лікарні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Вкотре закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!
– підкреслив посадовець.
Наслідки російського удару по Очеретиному / Фото з телеграму Філашкіна
Деталі від прокуратури
В Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом атаки армії Росії на Очеретине. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 14 квітня війська держави-агресора вкотре вдарили з авіації по Очеретиному Покровського району.
Зазнали руйнувань 5-поверхові будинки, в одному з яких виникла пожежа. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 67-річна жінка. До лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено двох чоловіків,
– розповіли в прокуратурі.
Додали, що в будинках вибиті шибки, вікна, двері, пошкоджені балкони.
Днем раніше агресор також скинув КАБи
- Зауважимо, що окупанти скинули КАБи на Очеретине й 13 квітня. Російські загарбники також влучили в п'ятиповерхівку.
- Рятувальникам вдалося деблокувати жінку.
- Очільник селищної військово-цивільної адміністрації розповів, що в підвалі можуть перебувати ще 6 людей.
- "Там не можна провести пошукові роботи, бо будинок завалився. У тому місці, де був підвал, у ньому переховувались, за словами місцевих, 6 людей", – сказав Микола Коваленко.
- Уточнив, що серед них двоє чоловіків 1983 року народження. Один з них був в підвалі разом з мамою та бабусею.
- Внаслідок цього російського удару зруйновані два під'їзди з чотирьох. За словами Коваленка, пошукові роботи розпочинали. Однак, провести їх не можуть через безпекову ситуацію.