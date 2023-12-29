Ворог поцілив у житлові будинки в Одесі: троє загиблих та 15 поранених, серед яких – діти
Джерело:Олег Кіпер
Після нічної атаки дронами, зранку росіяни завдали по Одесі ракетний удар. На жаль, внаслідок терористичної атаки є загиблі та поранені.
В Одеській ОВА повідомили, що зранку 29 грудня ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів.
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Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок ракетного обстрілу
В ОВА повідомили, що внаслідок атаки троє одеситів загинули. Об 11 годині рятувальники дістали тіло третього загиблого.
Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох.
Пошукові операції продовжуються,
– повідомив Олег Кіпер.
З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини. Відомо, що 15 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей у віці 6 та 8 років. Наразі на місці влучань працюють всі відповідні служби, а постраждалі отримують допомогу. На жаль, двоє поранених у тяжкому стані.
Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста,
– сказали в ОВА.
"Суспільне" повідомляє, що у багатоповерхівці, яку пошкодило під час атаки, ще тривають пошуки людини.
Окрім приватного будинку, вибуховою хвилею під час атаки пошкодило будівлю РАЦСу у Приморському районі Одеси. Через це установа працюватиме вона в обмеженому режимі.
Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, адже у них канікули. А усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому минулося без поранених.
Наслідки ракетного обстрілу Одеси: фото ОВА та Суспільне
Наслідки нічної атаки "Шахедами" по Одесі
Вночі ворог атакував Одеську область дронами-камікадзе "Шахед". В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.
Натомість в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Саме під час цієї атаки постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Наймасштабніша атака з повітря за всю історію
- Зазначимо, що за попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. У Повітряних силах наголосили, що це була наймасованіша атака з повітря від початку повномасштабного вторгнення.
- У МВС повідомили, що станом на 10:25 у різних областях України було відомо 12 загиблих та понад 75 поранених. Однак станом на 11:00 їхня кількість вже зросла.