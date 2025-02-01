Удар по 5-поверхівці у Полтаві: у ДСНС показали, як рятували дідуся, заблокованого у квартирі
- Ракетний удар Росії по Полтаві зруйнував п'ятиповерхівку, загинуло 8 людей, серед них дитина.
- Збільшилася кількість поранених до 17.
- ДСНС опублікувала кадри порятунку літнього чоловіка, заблокованого на верхньому поверсі зруйнованої будівлі.
Вранці Росія завдала ракетного удару по Полтаві. Внаслідок атаки руйнувань зазнала житлова п'ятиповерхівка. Також відомо про загиблих.
Кількість жертв внаслідок влучання по багатоповерхівці зросла до 8. Серед загиблих – дитина, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Жорстокий удар по Полтаві
Також до 17 осіб збільшилася кількість постраждалих. З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.
Рятувальники ДСНС витягали людей із розтрощеної 5-поверхівки. Так, служба поділилася щемливими кадрами порятунку літнього чоловіка, який був на верхньому поверсі заблокований у власній квартирі.
На відео видно, як обережно, крок за кроком, співробітники ДСНС спускають пораненого вниз.
Постраждалого чоловіка знімають з ураженого будинку: дивіться відео
Нагадаємо, що 1 лютого країна-агресорка здійснила на Україну комбіновану атаку. Ворог використав для удару понад 40 ракет різних типів та понад 120 дронів.