Удар по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя: все, що відомо про атаку та наслідки

У ніч проти 18 жовтня російські окупанти вдарили ракетами по центру Запоріжжя. Вони влучили у багатоповерховий будинок.

На жаль, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Все, що відомо про нічну атаку Запоріжжя та її наслідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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6 ракетних ударів по будинку у Запоріжжі

Вночі російська армія завдала 6 ракетних ударів по території Запоріжжя. Наразі тип ракет встановлюється. Попередньо, це були С-300.

Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок. Унаслідок удару, попередньо, загинули двоє осіб, троє травмовані. Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

Обстріл Запоріжжя 18 жовтня / фото поліції

У ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу було зруйновано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. За їхніми даними, також загинуло дві особи, ще троє травмовані.

Крім того, було врятовано чоловіка, якого вже передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Наразі на місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Ворожий удар по будинку у Запоріжжі / фото ДСНС

З’явились кадри моторошних наслідків удару

Поліцейські документують наслідки масованого ракетного обстрілу Запоріжжя. Вони показали відповідні кадри.

Моторошні наслідки ракетного удару по Запоріжжю: дивіться відео

Кількість постраждалих зросла

Станом на 8:20 відомо, що, за попередньою інформацією, загинуло двоє осіб, троє травмовані, ще 5 – перебувають в лікарнях. Серед зниклих безвісти – людина 2002 року народження.

В ОВА повідомили, що поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. Також відомо про двох загиблих чоловіків.

Під завалам шукають молоде подружжя

Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів, що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.

ОВА розповіла нові деталі обстрілу Запоріжжя

За словами керівника ОВА Малашка, попередньо, вночі Запоріжжя обстріляли з С-300. Така балістика долітає з місця запуску до міста від 32 до 42 секунд. Загалом було зафіксовано 6 "прильотів". Куди було три – вже знають, ще три намагаються знайти.

Малашко зазначив, що троє осіб досі можуть бути під завалами, рятувальна операція триває. Ще троє – у лікарнях.

Людей з пошкодженої будівлі відселили, але мешканці квартир продовжують повертатися, щоб забрати свої речі. Втім, поки розбирають завали – їх у середину не пускають.

Реакція Зеленського на обстріл

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл росіянами Запоріжжя. За його словами, зруйновано 8 квартир.

Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор,

– заявив український лідер.

Він наголосив, що "держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними". Також Зеленський подякував усім, хто не залишається байдужим і допомагає долати терор.

"Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", – підкреслив президент.



Зруйнований будинок у Запоріжжі / фото Володимира Зеленського

У Запоріжжі тимчасово закрито рух транспорту

У Запоріжжі тимчасово закрито рух тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної.

Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал "Запоріжжя-І" та у напрямку вулиці Іванова.

Росія постійно атакує Запорізьку область

Лише за минулу добу окупанти здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці та Малій Токмачці, обстріляли з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку й Новоданилівку, а також вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному й Новоданилівці.

По території Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Білогір'я, Левадного, Червоного, Чарівного, П'ятихаток, Малих Щербаків, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 118 артобстрілів.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.