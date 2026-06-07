СБУ відреагувала на удар по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС і показала залишки ворожого дрона
Слідчі СБУ вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого біля ЧАЕС. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
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Що сказали у СБУ стосовно ворожого удару по будівлі ЦСВЯП?
СБУ встановила, що збройні сили Росії завдали удару по об'єкту безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2" о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрона вже виявили на місці ураження.
Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі приймання та перевантаження відпрацьованого ядерного палива та адміністративний корпус МАГАТЕ,
– наголосили спецслужбісти.
Водночас у Службі безпеки переконують, що удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває у нормі, загиблі та поранені відсутні.
Наслідки російського удару по будівлі ЦСВЯП біля ЧАЕС / Фото СБУ
Слідчі Служби безпеки України наразі вживають комплексних заходів, щоб знайти та покарати причетних до цієї атаки.
Що відомо про атаку Росії на ядерний об'єкт у зоні ЧАЕС?
У ніч проти 7 червня російські війська атакували безпілотником будівлю приймання контейнерів на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Внаслідок удару на об'єкті спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Пізніше в мережі оприлюднили фото та відео наслідків атаки. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія вкотре намагається залякати світ загрозою ядерної катастрофи.
На атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що радіаційний фон залишається в межах норми, однак наголосив на цинічності дій країни-агресорки.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інцидент викликає серйозне занепокоєння, оскільки удар стався по об'єкту, що містить значні обсяги ядерних матеріалів – вони зберігаються лише за кілька метрів від ураженої будівлі.