Споруда, над якою працювали інженери 45 держав: чим небезпечний удар росіян по ЧАЕС

Російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною атакував саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ця споруда називається новий безпечний конфайнмент (НБК), об'єкт укриття, який був споруджений після аварії на ЧАЕС.

Про це в етері 24 Каналу зазначила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, нагадавши, що так звана арка була встановлена у 2016 році, а ввели її в експлуатацію у 2020 році.

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Наслідки від російського удару

Споруда коштувала 1,5 мільярда євро. Участь у фінансуванні та проєктуванні об'єкта брала низка країн, зокрема США.

"Це унікальна споруда, над якою працювали інженери 45 держав. Ця оболонка складається з зовнішнього та внутрішнього шарів, між ними є простір, через який циркулює тепло повітря для того, щоб не утворювався конденсат. Адже НБК не опалюється, потрібно було, щоб вода не потрапляла всередину приміщення", – пояснила Кошарна.

Внаслідок російської атаки, як розповіла експертка, 2 шари оболонки були зруйновані, втрачена герметичність, відповідно туди будуть потрапляти опади. Кошарна наголосила, що було пошкоджено дороге обладнання – крани, які потрібні для маніпуляцій, розбору нестабільних конструкцій старого об'єкту укриття, який був збудований у 1986 році.

По радіаційний фон після удару по ЧАЕС

В ДСНС повідомили, що радіаційний фон у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Експертка пояснила, що найнебезпечніше місце – під аркою, де стара будівля об'єкту укриття, там радіаційний фон становить в деяких місцях до 2000 мкЗв/год.

Це демонструє, що це навмисна провокація напередодні Мюнхенської конференції. Росія продукує жахіття, лякає світ, показує, що немає червоних ліній. Це не перший акт ядерного тероризму з боку Росії, бо була окупація цієї зони, окупована Запорізька АЕС, літають російські ракети над робочими АЕС,

– підкреслила Кошарна.

Експертка наголосила, що Кремль діяв демонстративно, використавши фугасну бойову частину. Вона пояснила, що якби росіяни вдарили КАБом у ту частину, де розміщений старий об'єкт укриття і де високі радіоактивні матеріали, то пил піднявся б в повітря і була б загроза для території Білорусі та Росії.

Зараз радіаційний фон, зі слів Кошарної, може підвищитись, але в межах промислового майданчика ЧАЕС. Вона прогнозує, що буде ухвалений алгорит дій, щоб відремонтувати пошкоджену оболонку, але щоб відновити повністю всі системи – треба зробити технічне інженерне рішення, знайти фінансування.