Ще 15 метрів убік, і була б радіаційна аварія, – голова ДАЗВ Григорій Іщенко

У ніч на 14 лютого Росія атакувала ударним дроном саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Наслідки атаки могли б бути катастрофічними.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в коментарі 24 Каналу.

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Що відомо про ситуацію

Увечері 14 лютого головний інженер станції Олександр Тітарчук повідомив про ймовірність витоку радіоактивних речовин. Однак, за словами Іщенка, наразі ситуація на місці події контрольована.

Якщо, скажімо, дрон попав би метрів 15 у сторону над старим укриттям, була б радіаційна аварія зовсім іншої категорії,

– повідомив він.

Перевищень контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Зокрема, гідрометеорологічна служба ДСНС проводить моніторинг по всій Україні.

Участь у ліквідації взяла ДСНС

Роботу із ліквідації наслідків пожежі рятувальники розпочали о близько 2 годині ночі. Ба більше, їх також залучили до ліквідації технологічного процесу на станції.

За словами голови ДСНС України Андрія Даника, триває тління утеплювачів під металевими конструкціями. Наразі їх розкривають рятувальники для гасіння.

Раніше 24 Канал показав ексклюзивні фото ЧАЕС після російського удару. Пошкоджено зовнішню оболонку нового безпечного конфайнменту та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.