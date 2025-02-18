На ЧАЕС частково розкриють конструкцію укриття для ліквідації наслідків атаки

Верхолази ДСНС продовжують роботу на ЧАЕС після російського удару. Через 2 активні осередки тління утеплювача укриття над реактором ЧАЕС частково необхідно розкрити.

Перевищення радіаційного фону не фіксуються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Яка ситуація на ЧАЕС 18 лютого

На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків удару російського дрона.

Наразі служби вимушені частково рокрити укриття, щоб загасити 2 осередки тління утеплювача покрівлі. Станом на 12.00 18 лютого ці роботи вже почалися.

На місці удару працюють три групи верхолазів ДСНС України.

Постійно здійснюється моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована,

– запевнили у ДСНС.

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Нагадаємо, на ЧАЕС раніше було зафіксовано три осередки тління. До ліквідації було залучено 91 працівника ДСНС і 18 одиниць техніки.