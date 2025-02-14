Гарний початок для діалогу зі США: Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС

У день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки Росія атакувала саркофаг ЧАЕС. Його будували за кошти міжнародних партнерів.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська атака на саркофаг ЧАЕС – це подія світового масштабу. Світ уже звик до щоденних руйнувань міст і загибелі людей від дій Росії.

Показовий вчинок для світу

Однак удар по Чорнобильській АЕС – це атака на всесвітньо відомий символ.

Дивіться також Ще 15 метрів убік, і була б радіаційна аварія, – голова ДАЗВ Григорій Іщенко

Про Чорнобиль знято один із найвідоміших серіалів останнього десятиліття.

Коли ми говоримо, що весь світ будував цей саркофаг, можна змонтувати кадри, як у 1986 році з літаків гасили реактор. А тепер Росія завдає туди ударів дронами. Це стане дуже показовим для всього світу. Гарний початок для переговорів із США,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він також нагадав, що минулого року, у день відкриття Мюнхенської конференції, росіяни вбили Олексія Навального. Шейтельман припустив, що й цього року вони могли запланувати атаку подібного масштабу. І, безумовно, удар по саркофагу ЧАЕС – це подія, яка матиме величезний міжнародний резонанс.