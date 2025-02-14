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24 Канал Новини України Гарний початок для діалогу зі США: Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС
14 лютого, 22:40
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Гарний початок для діалогу зі США: Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС

Аліна Курлович
Основні тези
  • Росія атакувала саркофаг Чорнобильської АЕС в день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, що стало подією світового масштабу.
  • Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що удар по ЧАЕС має величезний міжнародний резонанс і є показовим вчинком для всього світу.

У день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки Росія атакувала саркофаг ЧАЕС. Його будували за кошти міжнародних партнерів.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська атака на саркофаг ЧАЕС – це подія світового масштабу. Світ уже звик до щоденних руйнувань міст і загибелі людей від дій Росії. 

Показовий вчинок для світу

Однак удар по Чорнобильській АЕС – це атака на всесвітньо відомий символ

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Про Чорнобиль знято один із найвідоміших серіалів останнього десятиліття. 

Коли ми говоримо, що весь світ будував цей саркофаг, можна змонтувати кадри, як у 1986 році з літаків гасили реактор. А тепер Росія завдає туди ударів дронами. Це стане дуже показовим для всього світу. Гарний початок для переговорів із США,
 – сказав Михайло Шейтельман. 

Він також нагадав, що минулого року, у день відкриття Мюнхенської конференції, росіяни вбили Олексія Навального. Шейтельман припустив, що й цього року вони могли запланувати атаку подібного масштабу. І, безумовно, удар по саркофагу ЧАЕС – це подія, яка матиме величезний міжнародний резонанс.