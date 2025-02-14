Гарний початок для діалогу зі США: Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС
- Росія атакувала саркофаг Чорнобильської АЕС в день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, що стало подією світового масштабу.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що удар по ЧАЕС має величезний міжнародний резонанс і є показовим вчинком для всього світу.
У день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки Росія атакувала саркофаг ЧАЕС. Його будували за кошти міжнародних партнерів.
Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська атака на саркофаг ЧАЕС – це подія світового масштабу. Світ уже звик до щоденних руйнувань міст і загибелі людей від дій Росії.
Показовий вчинок для світу
Однак удар по Чорнобильській АЕС – це атака на всесвітньо відомий символ.
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Про Чорнобиль знято один із найвідоміших серіалів останнього десятиліття.
Коли ми говоримо, що весь світ будував цей саркофаг, можна змонтувати кадри, як у 1986 році з літаків гасили реактор. А тепер Росія завдає туди ударів дронами. Це стане дуже показовим для всього світу. Гарний початок для переговорів із США,
– сказав Михайло Шейтельман.
Він також нагадав, що минулого року, у день відкриття Мюнхенської конференції, росіяни вбили Олексія Навального. Шейтельман припустив, що й цього року вони могли запланувати атаку подібного масштабу. І, безумовно, удар по саркофагу ЧАЕС – це подія, яка матиме величезний міжнародний резонанс.