Захисна Арка над четвертим ректором ЧАЕС після удару "Шахедом" втратила свій функціонал
- Захисна Арка над четвертим енергоблоком ЧАЕС частково втратила свою функціональність після атаки російського дрона 14 лютого; фахівці аналізують пошкодження.
- Попередні результати досліджень очікуються у травні, а обговорення варіантів відновлення відбудеться у червні під час Асамблеї донорів.
- До оцінки залучені міжнародні та українські експерти; план відновлення включатиме термінові та довгострокові заходи для повного відновлення захисної функції об’єкта.
- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України наголошує на важливості відновлення Арки для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.
Захисна Арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС частково втратила свою функціональність після атаки російського дрона 14 лютого. Наразі фахівці аналізують пошкодження.
Пізніше з партнерами обговорять ймовірні витрати на відновлення укриття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільниці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, які передає "Радіо Свобода".
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Коли відновлять укриття над ЧАЕС
До оцінки залучені міжнародні та українські експерти, включно з науковими установами та компаніями, які брали участь у розробці та встановленні самої Арки. За словами Гринчук, попередні результати досліджень очікуються вже у травні. Вони дозволять сформувати чіткий план дій, який буде представлений міжнародним партнерам.
Цей план передбачає і термінові, і довгострокові заходи для повного відновлення захисної функції об’єкта. Обговорення варіантів відновлення відбудеться у червні під час Асамблеї донорів.
Активно працюємо над цим. Але для того, щоб продовжити роботу, які були заплановані по нестабільним конструкціям, нам звичайно необхідно відновити Арку, щоб не було ніяких витоків. Тому що забезпечити ядерну та радіаційну безпеку – це основна задача,
– резюмувала Гринчук.