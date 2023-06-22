Після "бавовни" на Чонгарському мості гауляйтер Сальдо погрожує вдарити по Молдові

Окупанти пригрозили завдати ударів по мостах у Молдові та Одеській області. Загарбники стверджують, що готують "акт відплати" після "бавовни" на Чонгарському мості.

Відповідні погрози пролунали з уст ставленика Кремля на окупованій Херсонщині Володимира Сальдо, пише 24 Канал. Приїхавши на Чонгарський міст, Сальдо раптом згадав українську мову.

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Сальдо заговорив українською після "бавовни"

Сальдо не зміг знайти російське слово, яким би міг описати "бавовну" на Чонгарському мосту. Тому він сказав, що те, що сталося на мості, – абсолютно "безглуздо".

Схоже, "бавовна" має цілющі властивості, якщо вже навіть Сальдо заговорив українською. Можливо, ще одна "доза" літньої "бавовни" покращить розумові здібності гауляйтера.

Сальдо заговорив українською після "бавовни" на Чонгарському мості: дивіться відео

Сальдо погрожує Молдові

Вочевидь "бавовна" на Чонгарському мості мала й побічну дію, тому її цілющі властивості ще слід вивчити. Зрештою, Сальдо пригрозив, що окупаційні війська завдадуть удару по постах в Одеській області та молдавському селі Джурджулешти.

Всі ці координати відомо, тому буде скоро відповідь дуже серйозна,

– пригрозив він.

Водночас Сальдо не пояснив, чому Росія раптом вирішила атакувати територію Молдови. Він тільки пригадав, що Джурджулешти перейшли до складу Молдови під час президенства Віктора Ющенка.

Сальдо погрожує завдати удару по території Молдови: дивіться відео

Що відомо про Джурджулешти Україна та Молдова вирішили "обмінятися" територіями. У відповідь на перехід села Джурджулешти до складу Молдови Україна отримала у своє розпорядження дорогу через Паланки, хоча село вважається молдавською територією.



Через Паланку проходить ділянка єврошосе E87, із яким збігається М15 міжнародного значення на території України сполученням Одеса – Рені – кордон із Румунією. Це основний шлях, що з'єднує північну та південну частини Одеської області України.

Яка важливість Чонгарського мосту