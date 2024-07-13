Росіяни вдарили по Чорнобаївці: дівчинка у важкому стані, вона втратила руку

Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Увечері 13 липня під ударом опинилася Чорнобаївка.

Внаслідок російського обстрілу житлового сектору, поранення отримала 16-річна дівчина. Снаряд влучив у її будинок.

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Що відомо про обстріл Чорнобаївки

Російські війська не припиняють тероризувати Херсонську область. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ввечері окупанти завдали удару по житловому сектору у Чорнобаївці.

Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. В неї – травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба,

– розповів він.

В якому стані будинок після удару Росії / фото Олександра Прокудіна

Прокудін додав, що "швидка" доставила дівчинку до лікарні у вкрай важкому стані. Наразі медики дообстежують її та надають усю необхідну допомогу.

"Дитина сама була у домі, мабуть, злякалась і побігла до нас у кухню", – розповіла бабуся дівчинки.

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