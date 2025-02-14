Удар по Чорнобильській АЕС: Коваленко відповів Пєскову й показав двигун від російського дрона

Російський дрон з фугастою бойовою частиною 14 лютого атакував Чорнобильську АЕС та пошкодив укриття. Тим часом з Кремля, як зазвичай, прозвучав цинічний коментар щодо атаки.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБ Андрій Коваленко поділився фото двигуна російського безпілотника та наголосив на пропаганді Росії, передає 24 Канал.

Дивіться також Робимо заміри рівня радіації: у ДСНС прокоментували удар Росії по ЧАЕС

Відповідь Пєскову

Після удару по ЧАЕС, Пєсков заявив, що це "провокація" та "підтасовування". За його словами, "не може бути й мови, щоб завдавалися якихось ударів по об'єктах ядерної інфраструктури".

Пєсков – звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все

– прокоментував Коваленко.

Росія вдарила по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС, відомому як "Саркофаг", що захищає світ від радіації з 1986 року безпілотником з фугастою бомбою.

Двигун російського дрона / Фото Андрій Коваленко

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що дрон йшов на висоті 85 метрів, яку не фіксують радари. Він підкреслив, що атака на ЧАЕС "це дуже зрозумілий "привіт" від Путіна та Росії щодо безпекової конференції".