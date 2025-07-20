Російській безпілотник атакував Чугуїв: в місті пошкоджена адмінбудівля та будинки

Зранку в неділю, 20 липня, російський безпілотник атакував Чугуїв на Харківщині. Внаслідок удару в місті пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Чугуєва Галину Мінаєву.

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Які наслідки удару по Чугуєву?

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 07:42. Згодом Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.

Шановна громадо, сьогодні о 09:45 російський безпілотник атакував наше місто. Внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля, більше десятка приватних домоволодінь,

– написала Галина Мінаєва.

На щастя, жертв внаслідок удару немає.

Наразі на місці працює міська комісія з питань пошкодженого майна, а також профільні служби.

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До слова, вночі 20 липня Харківська область також була під ударом ворожих безпілотників. Росіяни запустили 4 дрони типу "Герань-2" на Ізюм, там пошкоджено будинки та будівлю підприємства, яка не працює.