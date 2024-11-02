Ворог обстріляв залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал, є постраждала

Росіяни вкотре вдарили по залізниці, пошкоджено вокзал у Дніпропетровській області. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу одна жінка отримала поранення.

Відомо, що вона є працівницею залізниці, яка опинилась під атакою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

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На Дніпропетровщині росіяни обстріляли залізничну станцію

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі постраждалій надали необхідну допомогу. За даними Укрзалізниці, на щастя, її життю нічого не загрожує. Також внаслідок атаки через часткове пошкодження залізничної інфраструктури на 40 хвилин затримався приміський поїзд.

"Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Продовжуємо рух за графіком", – додали в Укрзалізниці.

До речі, ще зовсім нещодавно, 24 жовтня, ворог також обстріляв колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. На місці пошкодження тривали ремонтні роботи, а перевезення пасажирів через це здійснювали автобусами.