Вибиті вікна та потрощене майно: у Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждала школа

Росіяни вночі 1 липня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті також постраждало й приміщення школи.

Там були вибиті шибки, а також постраждало майно. До цього місцева влада повідомляла, що у Дніпрі також постраждали й багатоповерхові будинки.

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Який має вигляд школа у Дніпрі після атаки

Журналісти видання "Наше Місто Дніпро" зазначили, що внаслідок російської атаки у Дніпрі вибиті вікна та потрощене майно у школі, що розташована поряд з місцем падіння ракети. За даними кореспондентів, працівники закладу вже прибирають уламки й очікують на поліцію для фіксації пошкоджень.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена школа / Відео з телеграм-каналу "Наше Місто Дніпро"

Журналісти також поспілкувалися з вчителькою української мови цієї школи – Оксаною. Жінка впевнена, що зі школою все буде добре.

Буде новий ремонт, нові вікна. Все буде добре,

– сказала Оксана.

Вчителька також розповіла, що загалом були пошкоджені навесні стелі, вікна, які були відчинені, але замінити їх можливо, тому до навчального року, як жінка наголосила, ремонт зробити встигнуть.

Вчителька пошкодженої школи у Дніпрі запевняє, що все буде добре: дивіться відео

Журналістам Суспільного директорка школи Наталія Кулик повідомила, що у приміщенні було вибито понад 160 вікон. Також в деяких класах понівечило або заклинило двері.

"О другій ночі був вибух, дуже сильний. Ми прийшли, як почало світати. Все зафіксували. 167 вікон пошкоджено й 11 дверей, і вхідні двері теж понівечені. Прибираємо скло, зараз приїде поліція, зафіксує всі пошкодження", – сказала вона.

Вигляд дніпровської школи після обстрілу / Фото Суспільного

Раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що через російську атаку у місті постраждали 7 людей, серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.