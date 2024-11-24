Тривають експертизи: Зеленський розповів останні новини про російський удар новою ракетою

Україна працює з партнерами над встановленням усіх характеристик ракети, якою російські війська атакували Дніпро 21 листопада, та над пошуком відповіді на цей удар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського ввечері 24 листопада. За словами президента, світ має системи ППО, що здатні захищати від озброєння такого типу.

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Зеленський прокоментував застосування ворогом нової ракети

Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру.

Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Йдеться про наслідки в діях українських військових на фронті, а також реакцію світу.

Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру,

– сказав президент.

За словами глави держави, це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію.

До слова, раніше аналітики ISW розповіли, що Росія може здійснити додаткові випробувальні запуски подібних до "Орешника" балістичних ракет вже найближчими днями. Таким чином ворог прагне досягти аналогічного зовнішнього ефекту.