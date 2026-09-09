Ворог вдарив по Дніпру: спалахнуло кілька пожеж, є поранені

Уночі росіяни завдали удар по Дніпру. У місті спалахнуло одразу кілька пожеж.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки нічної атаки на Дніпро?

За словами чиновника, у місті загорілися склад з будівельними матеріалами і приватний будинок.

З підвалу охопленої вогнем приватної оселі рятувальники дістали трьох людей. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

На місцях влучань працювали екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, що уночі в Дніпровському районі оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів.

Зауважимо, що упродовж 8 вересня ворог 50 разів атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою:

Вранці у Дніпрі зайнялася пожежа внаслідок атаки. Постраждала 31-річна жінка.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Понівечені приватні будинки. Загинули двоє чоловіків. Шестеро людей дістали поранень. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 33-річного чоловіка.

На Криворіжжі росіяни били по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Постраждала 54-річна жінка.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Петропавлівській і Зайцівській громадах. Зайнялися підприємство та приватна оселя. Постраждала 67-річна жінка.

До слова, вранці 8 вересня Росія завдала прицільний удар по пасажирському поїзду Дніпро – Запоріжжя. Загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.