Обговорять посилення ППО: Сибіга розповів деталі про екстрене засідання Україна – НАТО

У вівторок, 26 листопада, Україна проведе екстрене засідання з НАТО. На ньому обговорять удар новою російською ракетою по Дніпру.

Про деталі засідання повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію глави МЗС Андрія Сибіги та його чеського колеги. До слова, росіяни стверджували, що працювала нова система середньої дальності "Орешник", але в ГУР уточнили – це був "Кедр".

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Засідання Україна – НАТО щодо ударів по Дніпру

Щодо удару, завданого Росією експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. Це серйозне масштабування війни, серйозна ескалація російської агресії і зростання ризиків для нашого цивільного населення. Безумовно, це серйозний виклик для спільної трансатлантичної безпеки, тому ми ініціювали проведення засідання у форматі Україна – НАТО,

– сказав очільник МЗС.

До цього часу Київ збиратиме докази завдання удару та поділиться із союзниками своїм баченням щодо характеру зброї і наслідків удару. На засіданні говоритимуть про посилення повітряного щита та посилення оборонних спроможностей України.

"Будемо ставити питання про обмеження російських можливостей продукувати зброю такого типу і загалом зменшення їхніх можливостей в оборонній галузі".