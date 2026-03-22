В окупованому Донецьку гучно: могли влучити у телевежу
- Вибухи в окупованому Донецьку могли бути наслідком атаки безпілотників, що спричинили пошкодження житлових будинків.
- Існують повідомлення про можливе влучання у телевежу, при цьому офіційних даних про постраждалих та масштаби пошкоджень поки немає.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників. У деяких районах зафіксували пошкодження житлових будинків.
Також з’явилась інформація про ймовірне влучання у телевежу. Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про вибухи у Донецьку?
У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 22 березня зафіксували вибухи, які, за попередніми даними, могли бути наслідком атаки безпілотників.
Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали та росЗМІ. За їхньою інформацією, у кількох районах міста після вибухів у житлових будинках повибивало вікна.
Після вибухів у частині будинків вибило вікна, люди повідомляють про сильну ударну хвилю,
– пишуть місцеві пабліки.
Вибухи у Донецьку: дивіться відео
Також з’явилися повідомлення про можливе влучання по інфраструктурному об’єкту – телевежі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Водночас місцеві жителі публікують відео та фото, на яких видно спалахи в небі та чути звуки вибухів.
Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту. Також не повідомляється про масштаби можливих пошкоджень інфраструктури.
Останні удари по території ворога
Уночі 21 березня було уражено об'єкти нафтопереробного заводу в Саратовській області Росії. Попередньо, пошкоджено установку вторинного перероблення нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
21 березня у Росії заявили про масовану атаку безпілотників та нібито про знищення 283 дронів у 15 регіонах, зокрема Москві. В областях повідомляли про вибухи, пожежі та обмеження роботи аеропортів.