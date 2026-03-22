В окупованому Донецьку гучно: могли влучити у телевежу
22 березня, 22:25
В окупованому Донецьку гучно: могли влучити у телевежу

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Вибухи в окупованому Донецьку могли бути наслідком атаки безпілотників, що спричинили пошкодження житлових будинків.
  • Існують повідомлення про можливе влучання у телевежу, при цьому офіційних даних про постраждалих та масштаби пошкоджень поки немає.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників. У деяких районах зафіксували пошкодження житлових будинків.

Також з’явилась інформація про ймовірне влучання у телевежу. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про вибухи у Донецьку?

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 22 березня зафіксували вибухи, які, за попередніми даними, могли бути наслідком атаки безпілотників.

Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали та росЗМІ. За їхньою інформацією, у кількох районах міста після вибухів у житлових будинках повибивало вікна.

Після вибухів у частині будинків вибило вікна, люди повідомляють про сильну ударну хвилю, 
– пишуть місцеві пабліки.

Вибухи у Донецьку: дивіться відео

Також з’явилися повідомлення про можливе влучання по інфраструктурному об’єкту – телевежі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Водночас місцеві жителі публікують відео та фото, на яких видно спалахи в небі та чути звуки вибухів.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту. Також не повідомляється про масштаби можливих пошкоджень інфраструктури.

