Маріуполь, драмтеатр, "Діти", – Зеленський пригадав цинічний удар і пообіцяв відплату

Два роки тому, 16 березня 2022 року, російські окупаційні війська завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі, в якому переховувалися тисячі мирних мешканців, зокрема й дітей. Володимир Зеленський нагадав про цей страшний злочин Росії і звернувся до світу із закликом.

Кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Про це написав в своєму телеграм-каналі президент України.

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Зеленський пригадав удар по Маріуполю

Президент згадав трагедію, що сталась у Маріуполі два роки тому. Тоді російські загарбники атакували Драматичний театр, де переховувалися мирні жителі від бомбардувань, перед яким був напис "ДІТИ".

Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло… Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор,

– зазначив президент України.

Володимир Зеленський у другі роковини удару по драмтеатру Маріуполя оприлюднив архівне відео.

Удар російських військ по драмтеатру в Маріуполі: дивіться відео

Удар окупантів по драмтеатру в Маріуполі

Російська авіація 16 березня 2022 року скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі.

Відомо, що будівля театру була притулком для сотень маріупольців, які втратили домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії. Унаслідок бомбового удару зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилися під завалами.

Незабаром російські війська вирішили знести драмтеатр у Маріуполі. Таким чином окупанти намагалися насамперед приховати свої злочини, після того, як вбили там сотні мирних українців.