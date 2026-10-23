"175 населених пунктів без світла": окупанти атакували енергооб'єкт у Львівському районі

Російський безпілотник вдень 23 жовтня уразив об'єкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Унаслідок ворожого удару повністю або частково знеструмлені 175 населених пунктів.

Про це повідомив Максим Козицький зі Львівської ОВА.

Що відомо про обстріл Львівщини?

Ворожа атака сталася під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 до 12:14. Внаслідок влучання без електрики залишилися 154 населені пункти повністю та ще 21 – частково.

Наразі фахівці та енергетики працюють на місці події, аби якнайшвидше відновити електропостачання та заживити всі знеструмлені домівки.

Нагадаємо, російські атаки також спричинили пошкодження, зокрема на Житомирщині та на Волині. Так, для низки регіонів застосовували аварійні та екстрені відключення. До речі, про актуальну ситуацію з графіками в Україні ви можете читати в матеріалі 24 Каналу.

Чи можливе енергетичне перемир'я?

Росія не відмовилася від своєї позиції щодо енергетичного перемир'я. Речник Кремля Дмитро Пєсков днями заявив, що Москва нібито прагне повного завершення війни, а не тимчасового припинення вогню.

Він також наголосив, що врегулювання неможливе без участі України, і закликав Київ ухвалити "відповідальне рішення".

Володимир Зеленський зазначив, що Україна разом із партнерами шукає шляхи припинення ударів по енергетиці. За його словами, Київ пропонував не атакувати чутливі об'єкти російського енергетичного сектору в обмін на припинення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.