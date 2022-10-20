Наслідки – дуже небезпечні, – Зеленський попередив про серйозні проблеми в Європі через Росію

Україна запропонувала свою допомогу Європі для подолання зими в кращих умовах. Однак країна-терористка не змогла пройти повз і вдарила по енергосистемі нашої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до Єврокомісії, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що Україна розпочала експорт електрики в ЄС, що було дуже суттєвим внеском в енергетичну й цінову стабільність Європи.

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Росія перетворила енергосистему на поле бою

Зеленський розповів, що допомога України Євросоюзу стала очевидною мішенню для російських терористів.

Не змігши використати енергоресурси як зброю, нинішнє керівництво Росії віддало наказ перетворити саму енергосистему на поле бою. Наслідки цього дуже небезпечні, знов-таки для всіх нас у Європі,

– наголосив президент.

Він додав, що атаки російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйнували понад третину енергетичної інфраструктури України. Через це, на жаль, наша держава більше не може експортувати електрику, щоб допомогти Європі зберігати стабільність.

"Однак це лише частина проблеми. Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергооб'єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн", – додав глава держави.

За його словами, Росія вже погіршила соціальні умови в європейських країнах, але хоче погіршити їх ще дужче, провокуючи хвилю переселення. Тому на це необхідно негайно відповідати.

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Зеленський закликав надати більше систем ППО

За словами президента, першою фундаментальною відповіддю на російські атаки повинна бути протиповітряна й протиракетна оборона.

Ми маємо зробити все можливе, щоб для Росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна вже отримала від Німеччини дуже ефективну систему IRIS-T. Вона зараз захищає не лише українське небо, а і європейську стабільність, обмежуючи російський терор, який б'є і по Україні, і в перспективі – по європейських країнах.

"Але ми потребуємо більше систем ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит. Я знаю, що деякі країни ЄС уже підтвердили свою участь у цій роботі. І я закликаю вас максимально прискорити реалізацію рішень", – заявив глава держави.

Зеленський вже звернувся щодо цього до Франції, Італії, інших партнерів України не лише в Європі, а й в Сполучених Штатах.

"Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити", – наголосив президент.

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Проти Росії та Ірану потрібно ввести нові санкції

Другою відповіддю на дії окупантів, за словами Зеленського, повинні бути нові потужні санкції й проти Росії, і проти Ірану – за спільництво з державою-терористом.

"Хоча ми знищили тільки за цей місяць понад 200 іранських дронів, а десятки таки влучили по різних цілях, представники Ірану досі брешуть, ніби вони не передавали дрони Росії", – зауважив президент.

Він додав, що Росія повинна заплатити за терор. І це має відобразитися в дев'ятому санкційному пакеті ЄС. Своєю чергою, Іран варто позбавити будь-якої можливості та бажання постачати хоча б комусь такі дрони.

Добре, що вже є перший крок: схвалені нові індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній. Але кілька осіб і компаній – це ще не відповідальність. Потрібні більш системні кроки,

– наголосив глава держави.

Він підсумував, що світ повинен зробити все, щоб і цей терористичний план російського керівництва провалився. Адже ніколи знову енергосистема будь-якої країни не має перетворитись на поле бою.

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