Нафтобаза "Кристал" в Енгельсі досі горить, дим тягнеться на 22 кілометри: супутникові знімки

Під час атаки 6 червня ЗСУ вдарили по Енгельсу. Цього разу під ударом була нафтобаза – і вона продовжує горіти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA та NV.

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Нафтобаза "Кристал" на Енгельсі все ще горить

Як повідомили журналісти, продовжує горіти щонайменше один резервуар з паливом після атаки БпЛА по Енгельсу 6 червня, яку підтвердили в Генштабі ЗСУ.

6 червня ASTRA зауважила, що пожежу видно із супутників NASA. Тепер медійники геолокували фотографії.

Ліворуч на одному з фото видно трубу Саратовської макаронної фабрики, розташовану на проспекті Фрідріха Енгельса, 217, – недалеко від нафтобази "Кристал",

– повідомили вони.

Хоча одну бочку з паливом нібито загасили, інша досі горить. За даними NV, дим від пожежі, спричиненої влучанням, тягнеться щонайменше на 22 кілометри.

Супутникові знімки Енгельса та фото пожежі на нафтобазі / Фото ASTRA та NV

Важливо, що база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" Росрезерву забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де в тому числі базуються стратегічні бомбардувальники. Мета удару по ній очевидна.

"У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об'єкті", – написали 6 червня в ГШ ЗСУ.

Там підкреслили: зафіксовано десятки вибухів у районі цілей. Росіяни не змогли локалізувати загоряння, тож місцеві казали, що горять дві бочки.

Губернатор Саратовської області підтвердив, що в Енгельсі виникла пожежа на "одному з промислових підприємств".