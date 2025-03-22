Може бути новий обстріл: льотчик-інструктор попередив про серйозну атаку

Україна завдала потужного удару по "Енгельсу", де зберігають ракети й бомбардувальники. Поки немає офіційних даних, скільки ракет вдалося знищити, але їхня кількість може становити десятки.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атака по ворожому аеродрому була дуже добре спланована. Зі свого боку Росія порушує домовленості й б'є по цивільних об'єктах.

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Коли Росія може готувати обстріл

Україна "зловила" росіян під час перевантаження ракет, коли літаки ще стоять на місці. Контррозвідка успішно відпрацювала. Ефективну роботу по російських тилах вона демонструє постійно.

На складах могли зберігати не тільки ракети, але й авіаційні бомби, які підірвали. Потужна детонація це підтверджує. Про точну кількість, знищених ракет, ймовірно стане відомо упродовж місяця, коли росіяни їх підрахують, а українська розвідка зможе про це дізнатися,

– сказав Роман Світан.

В "Енгельсі" могли зберігати не один десяток ракет. Напевно, вдалося "відмінусувати" місячне виробництво, але це не зменшило проблеми для України, бо зброї такого рівня у росіян понад тисячу. Мовиться і про балістичні ракети, і про крилаті, тому окупанти можуть не сильно відчути різницю.

Дуже небезпечне перебування бомбардувальників, які повністю готові до виконання бойових завдань. Тому треба бути готовими до масштабної атаки,

– наголосив льотчик-інструктор.

Навіть попри домовленості про відмову від ударів по енергетиці, ворог може вдарити по інших об'єктах, зокрема інфраструктурних. На думку Романа Світана, цього слід очікувати ще до зустрічі представників Росії та США в понеділок 24 березня.

Буде атака чи ні – залежить від того, з якої ноги стане Путін. Але така можливість у росіян однозначно є. Удар по "Енгельсу" міг зменшити кількість ракет, але не скасувати саму проблему,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Нагадаємо, аеродром стратегічної авіації росіян постраждав у ніч на 20 березня внаслідок атаки дронів. Супутникові знімки підтверджують руйнування, видно вирви від вибухів. Але бомбардувальники, ймовірно, не постраждали.