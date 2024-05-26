Трагічний день в житті родини: під час удару по "Епіцентру" загинули мати і її 12-річна донька

Росіяни 25 травня двома авіабомбами вдарили по "Епіцентру" в Харкові. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 14 осіб, серед яких – Ірина та її 12-річна донька Марія.

Про це повідомила на сторінці у фейсбуці "УГКЦ Харків парафія святого Миколая Чудотворця". Разом з ними був і чоловік Юрій, який нині перебуває у лікарні з пораненнями, передає 24 Канал.

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Пішли за покупками, але не повернулися

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов опублікував допис, у якому розповів, як харків'яни шукають своїх рідних, які були в гіпермаркеті під час терористичного російського удару. Серед них була і 20-річна дівчина, яка шукала свою сім'ю.

Батька донька знайшла у лікарні, втім мами й молодшої сестри там не було, тому вона звернулася до поліції. Дівчина розповіла, що вся родина у суботу пішла за покупками до "Епіцентру", коли туди прилетіли 2 російські авіабомби. Щоб знайти близьких, дівчина здала зразки ДНК.

На жаль, мама і менша сестра загинули під час страшного удару. Вся сім'я була парафіянами в УГКЦ. На сторінці у фейсбуці опублікували світлину загиблих Ірини та її 12-річної доньки Марії.

На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару Росії 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Нехай Господь прийме їх до Царства Небесного! Нехай Господь потішить рідних, оздоровить поранених! Вічна пам'ять!

– мовиться у дописі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих під час авіаудару по "Епіцентру". Вічна та світла пам'ять!



Ірина та її 12-річна донька Марія, які загинули під час удару по "Епіцентру" / Фото з мережі

Наразі чоловіка Ірини – Юрія – прооперували. Він перебуває у лікарні.

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На сторінці УГКЦ також опублікували реквізити картки старшої доньки Ірини та Юрія. Допомогти сім'ї: 5168 7451 1655 8005, отримувач Фаст Н.Ю. – донька загиблої Ірини.