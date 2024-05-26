8-річний Михайлик проходить тест ДНК, щоб опізнали його тата, що зник після удару по "Епіценру"

Російська армія 25 травня завдала страшного удару по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Серед тих, хто зник безвісти після атаки, є батько 8-річного Михайлика.

Аби опізнали його тата маленькому хлопчику довелося проходити тест ДНК. Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов опублікував щемливі кадри.

Дивіться також З вечора почали здавати ДНК: як шукають людей після удару по "Епіцентру"

8-річний Михайлик проходить тест ДНК

Сергій Болвінов розповів, що вчора, 25 травня, маленький Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що, ймовірно, його батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції. Болвінов розповів, що чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору. Він під час удару був всередині.

З огляду на те, що 8-річний хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.



Михайлик проходить тест ДНК, щоб опізнали його батька / Фото Сергія Болвінова

Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах "Епіцентру", шукають те, що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих,

– сказав очільник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла кількість загиблих: що відомо станом на ранок 26 травня