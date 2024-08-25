Росіяни обстріляли Краматорськ: стало відомо, якими ракетами ворог вдарив по готелю

Уночі 25 серпня російські військові обстріляли Краматорськ. Ворог цинічно вдарив ракетами по готелю, де були іноземні журналісти.

Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало 3 людини. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами може бути ще одна людина.

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Росіяни вдарили "Іскандерами" по Краматорську

Уночі 25 серпня окупанти вдарили по будівлі готелю в Краматорську. Як повідомили в ДСНС, росіяни атакували місто ракетами типу "Іскандер-М".

В результаті обстрілу частково зруйновано 2-поверхову будівлю готелю. Всього внаслідок обстрілу постраждало 3 людини – 2 отримали поранення, а одну – вдалося врятувати з-під завалів.

За попередньою інформацією, під завалами може знаходитись ще одна людина, тому пошуково-рятувальні роботи тривають. На цю мить рятувальники вже розібрали 60 тонн будівельних конструкцій.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Відомо, що усі постраждалі – журналісти. Голова Краматорської ОВА повідомляв, що це громадяни України, США й Великої Британії. Окрім готелю, окупанти також пошкодили багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція й рятувальники.

Уночі 25 серпня росіяни також вдарили по Чугуєву на Харківщині й обласному центру. Окупанти вкотре цинічно били по цивільній інфраструктурі й промислових об'єктах. Відомо, що внаслідок обстрілів постраждало 11 осіб, серед яких – 2 дитини.