У Краматорську з-під завалів дістали одну людину, кількість постраждалих зросла
Рятувальники дістали одну людину з другого поверху готелю в Краматорську, по якому вдарили окупанти вночі. Під завалами все ще може перебувати одна людина.
Про це повідомляє ДСНС. Відомо також, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла.
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"Надзвичайники врятували з 2-го поверху готелю 1 особу. За попередньою інформацією під завалами може знаходитись 1 людина", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок удару росіян по готелю в Краматорську є постраждалі / Фото ДСНС
Кількість постраждалих зросла
Згодом начальник управління з питань цивільного захисту Краматорської міськради Сергій Кукочка повідомив, що кількість травмованих зросла до 4-х людей, пише Суспільне.
Станом на ранок рятувальні роботи тривають / Фото ДСНС
Зранку рятувальники дістали з-під завалів одну людину, пошуки ще однієї – тривають / Фото ДСНС
Рятувальні роботи тривають
Зазначають, що одного з постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарні Дніпра. Пошуки ще однієї людини тривають.
Рятувальні роботи тривають, надзвичайники розібрали вже 60 тонн будівельних конструкцій.
Головне про удар росіян
У ніч проти 25 серпня Росія вдарила по Краматорську ракетами Іскандер-М, як наслідок частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю.
В Донецькій ОВА заявили, що усі троє постраждалих – журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Крім готелю, пошкоджено також будівлю багатоповерхівки.