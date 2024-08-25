У Краматорську з-під завалів дістали одну людину, кількість постраждалих зросла

Рятувальники дістали одну людину з другого поверху готелю в Краматорську, по якому вдарили окупанти вночі. Під завалами все ще може перебувати одна людина.

Про це повідомляє ДСНС. Відомо також, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла.

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"Надзвичайники врятували з 2-го поверху готелю 1 особу. За попередньою інформацією під завалами може знаходитись 1 людина", – ідеться у повідомленні.



Унаслідок удару росіян по готелю в Краматорську є постраждалі / Фото ДСНС

Кількість постраждалих зросла

Згодом начальник управління з питань цивільного захисту Краматорської міськради Сергій Кукочка повідомив, що кількість травмованих зросла до 4-х людей, пише Суспільне.



Станом на ранок рятувальні роботи тривають / Фото ДСНС



Зранку рятувальники дістали з-під завалів одну людину, пошуки ще однієї – тривають / Фото ДСНС

Рятувальні роботи тривають

Зазначають, що одного з постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарні Дніпра. Пошуки ще однієї людини тривають.

Рятувальні роботи тривають, надзвичайники розібрали вже 60 тонн будівельних конструкцій.

Головне про удар росіян

У ніч проти 25 серпня Росія вдарила по Краматорську ракетами Іскандер-М, як наслідок частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю.

В Донецькій ОВА заявили, що усі троє постраждалих – журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Крім готелю, пошкоджено також будівлю багатоповерхівки.