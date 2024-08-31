Свідомо цілили по багатоповерхівці: Світан відповів, як можна убезпечити Харків

Російські окупанти завдали підступного удару по багатоповерхівці у Харкові 30 серпня. Вберегти місто від таких ударів КАБами складно, але можливо.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що окупанти продовжують активно застосовувати керовані авіабомби. Свого часу кількість ударів цією зброєю зменшилася, бо росіяни були змушені відвести літаки в інші місця через удари по аеродромах. Зараз вони знову скидають близько сотні КАБів за добу

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Росія продовжує геноцид

Як наголосив Світан, окупанти спеціально запустили керовану авіабомбу по багатоповерховому будинку. Вони вказують точку, куди має прилетіти ця зброя.

КАБ прилетів туди, куди його направили. Вони вводять точку удару. Ціллю була саме багатоповерхівка, де живуть цивільні. Чергова геноцидна атака,

– зауважив Світан.

Харків можливо вберегти від ударів КАБами, хоч це зробити буде складно. На жаль, місто розташоване занадто близько до території Росії. Щоб вберегти його, потрібно для початку створити буферну зону у Бєлгородській області на відстані приблизно 50 кілометрів.

Потрібно підійти до Бєлгорода, щоб окупанти не могли з цієї відстані скидати КАБи. Потім було б потрібно завести під Харків Patriot або SAMP/T. Також потрібно прикрити це іншими системами, щоб не могли залітати ті ж "Ланцети". Варто буде ще створити зону безпеки від балістичних ракет. Тільки там можна вберегти Харків,

– підкреслив Світан.

Зверніть увагу! 30 серпня окупанти обстрілювали Харків керованими авіабомбами. Одна з них вдарила по багатоповерховому будинку.