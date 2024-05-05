"Тут сам Байден сидів" і "Моя рідня в Росії – ненавиджу їх": як харків'яни реагують на обстріл

Вночі 5 травня Росія атакувала Харків "Шахедами". Удар прийшовся по житловому сектору міста.

Щонайменше 8 будинків пошкоджено, шість людей отримали поранення. У коментарі ЗМІ постраждалі містяни не приховують своїх емоцій, особливо щодо родичів, які живуть в країні – агресорці.

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Харків'яни показали росіянам, де "розташована база НАТО"

Так, противник влучив дронами – камікадзе по приватному сектору в Основ'янському районі.

Серед постраждалих харків'ян – співробітник ДСНС В'ячеслав Кущенко. Ворожий безпілотник влучив за 10 метрів від дверей його будинку. Чоловік дивом вцілів. Розповідає, що на моменту "прильоту" перебував вдома. Раптом стався вибух, за ним спалах, а потім "гаряче дуже стало". Обсипалася стеля, будинок дуже постраждав. Попри обстріли, рятувальник не планує залишати рідну домівку.

Чоловіка неабияк обурило те, що росіяни безсоромно б'ють саме по цивільних об'єктах.

Тут розташована база НАТО. Тут сам Байден сидів і, дякуючи Богові, що він спустився у підвал, бо якщо він би не спустився, він би не вижив. База НАТО, 800 американських найманців були в цій хаті. Сиділи на цій лавці. На цій лавці, яка от полетіла кудись, а вони всі відстрибнули,

– розповідає пан В'ячеслав, показуючи журналістам наслідки ворожої атаки.

Ще одна харків'янка із сумом констатує, що в неї в Україні нікого немає, уся рідня мешкає в Росії.

Мої родичі мене вбивають потроху. У мене всі рідні в Росії. Ненавиджу їх,

– емоційно реагує жінка.

Жителі Харкова коментують російський обстріл: відео "Накипіло"

Наслідки удару по Харкову / Фото "Накипіло"

Нагадаємо, що вночі окупанти випустили по Україні 24 ударних дронів. Вони атакували нашу країну з Курської області та Криму. Загалом Сили ППО збили 23 дрони. Найбільше ворожих БпЛА було ліквідовано на Дніпропетровщині. Там є пошкодження будинків та інфраструктурних об'єктів.