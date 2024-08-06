Атака на центр Харкова: в ОВА сказали, якою ракетою міг вдарити ворог

Окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова. Пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Вранці у Харкові пролунали потужні вибухи. В ОВА припустили, якою ракетою противник завдав удару по місту.

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Могла бути балістика

За попередніми даними, окупанти влучили "Іскандером". Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовця, покшоджень зазнали цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. Щонайменше дві людини постраждали. У них гостра реакція на стрес. Наразі ліквідація наслідків атаки триває.

До слова, вночі ворог влучив по Циркунах Харківського району, внаслідок чого загорівся житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Також пізно увечері окупанти обстріляли українську столицю балістикою. У Києві пролунала низка вибухів. За повідомленням Повітряних сил, росіяни запустили по Київщині 4 ракети "Іскандер-М" /KN-23 із території Воронезької області. У столиці внаслідок атаки пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі. А в області – багатоквартирний будинок, дві заправні станції, багатоповерхівки з офісами.