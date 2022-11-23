Їхав з татом з церкви: на Херсонщині від обстрілу загинув хлопчик, ще двоє дітей – поранені
Російські окупанти продовжують жорстоко обстрілювати Херсонщину. Так, внаслідок однієї з такої атак загинула дитина.
Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі національного телемарафону. До речі, 23 листопада у Херсоні лунали нові потужні вибухи.
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На Херсонщині загинув 13-річний хлопчик
Як розповів Янушевич, на Херсонщині загинув 13-річний хлопчик, який разом з батьком їхав в машині з церкви, де вони ховались від обстрілів. Дитина отримала поранення від касетного снаряда. Він помер вночі в обласній клінічній лікарні.
Окрім цього, ще один хлопчик перебігав з літньої кухні до свого будинку і внаслідок обстрілу залишився без руки. Також одного хлопчика поранили у живіт.
Вони продовжують нападати і бити по мирних людях,
– наголосив очільник регіону.
Херсонщина під постійними обстрілами
- На Херсонщині в селі Новорайському 13 листопада легковий автомобіль наїхав на міну. Дитині, яка була серед 4 постраждалих, було всього 11 років.
- У Херсоні 22 листопада внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, є семеро поранених.
- Згодом начальниця МВА Галина Лугова повідомила, що внаслідок обстрілів Херсона загинула ще одна людина.
- 21 листопада окупанти обстріляли Херсон та поцілили у багатоквартирний житловий будинок.
- Внаслідок атаки до обласної лікарні доставили 4 травмованих людей. Під час госпіталізації одна людина померла.
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