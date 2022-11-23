Їхав з татом з церкви: на Херсонщині від обстрілу загинув хлопчик, ще двоє дітей – поранені

Російські окупанти продовжують жорстоко обстрілювати Херсонщину. Так, внаслідок однієї з такої атак загинула дитина.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі національного телемарафону. До речі, 23 листопада у Херсоні лунали нові потужні вибухи.

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На Херсонщині загинув 13-річний хлопчик

Як розповів Янушевич, на Херсонщині загинув 13-річний хлопчик, який разом з батьком їхав в машині з церкви, де вони ховались від обстрілів. Дитина отримала поранення від касетного снаряда. Він помер вночі в обласній клінічній лікарні.

Окрім цього, ще один хлопчик перебігав з літньої кухні до свого будинку і внаслідок обстрілу залишився без руки. Також одного хлопчика поранили у живіт.

Вони продовжують нападати і бити по мирних людях,

– наголосив очільник регіону.

Херсонщина під постійними обстрілами

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