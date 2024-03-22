Хмельниччина під масованим обстрілом: є пошкодження об'єктів інфраструктури
Джерело:Суспільне
Окупанти в п'ятницю, 22 березня, завдали масованого ракетного удару по Україні. На Хмельниччині є влучання.
Російські війська завдали ударів по Хмельниччині. Відомо, що область атакували не лише крилатими ракетами та "Шахедами", а й "Кинджалами".
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Окупанти били по Хмельниччині
Моніторингові канали повідомляли, що окупаційні війська випустили на Хмельниччину Кинджали.
Після цього в області пролунали повторні вибухи.
Мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у місті є пошкодження об'єктів інфраструктури.
Внаслідок удару постраждали житлові будинки. Також він повідомив, що є жертви і постраждалі серед цивільних.
Відомо, що Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.
Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні
- Вранці 22 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Били крилатими ракетами, безпілотниками та Кинджалами.
- Основна ціль сьогоднішньої атаки – енергооб'єкти. У багатьох областях України спостерігаються проблеми зі світлом.