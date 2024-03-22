Хмельниччина під масованим обстрілом: є пошкодження об'єктів інфраструктури

Окупанти в п'ятницю, 22 березня, завдали масованого ракетного удару по Україні. На Хмельниччині є влучання.

Російські війська завдали ударів по Хмельниччині. Відомо, що область атакували не лише крилатими ракетами та "Шахедами", а й "Кинджалами".

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Окупанти били по Хмельниччині

Моніторингові канали повідомляли, що окупаційні війська випустили на Хмельниччину Кинджали.

Після цього в області пролунали повторні вибухи.

Мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у місті є пошкодження об'єктів інфраструктури.

Внаслідок удару постраждали житлові будинки. Також він повідомив, що є жертви і постраждалі серед цивільних.

Відомо, що Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні