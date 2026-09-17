Ворог вдарив по індустріальному парку на Житомирщині: є загиблий та постраждалі

Російські війська завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області, поціливши у цивільне підприємство. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, а ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Що відомо про атаку на Житомирщину?

За інформацією ОВА, на місці ворожого влучання розгорнули оперативні сили для ліквідації наслідків атаки.

На території цивільного об'єкта зараз працюють рятувальники ДСНС та екіпажі екстреної медичної допомоги. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу безпосередньо на місці події та готують їх до госпіталізації.

Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин окупаційних військ проти цивільної інфраструктури регіону. Інформація щодо стану поранених та загальних масштабів руйнувань наразі продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, Росія вночі та вранці 17 вересня масовано атакувала Одесу та область дронами й ракетами. Внаслідок ударів загинула людина, ще щонайменше 11 людей постраждали, серед них двоє дітей віком 4 та 13 років.

В Одесі пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, дитячий садок, складські приміщення, гаражі та автомобілі, також виникли пожежі. Російські війська застосовували "Шахеди", балістичні та крилаті ракети, а після нетривалої паузи знову почалися атаки реактивними дронами.

Також російські війська повторно атакували торговельний центр "Епіцентр" у Харкові, застосувавши реактивний безпілотник "Герань-4". Унаслідок удару суттєво пошкоджено частину будівлі, одна працівниця звернулася по медичну допомогу, загиблих і важкопоранених немає.