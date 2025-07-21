Віддані воїни і справжні патріоти: на Прикарпатті попрощалися з Романом Бобиком і Юрієм Холявком

На Прикарпатті провели в останню путь військових, які загинули під час відбиття масованого удару Росії по регіону 21 липня. Йдеться про Романа Петровича Бобика та Юрія Володимировича Холявка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 114 бригаду тактичної авіації, де служили воїни.

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Що відомо про Романа Бобика та Юрія Холявка?

У 114 бригаді розповіли, що Роман та Юрій були сильними та відданими воїнами, добрими друзями, люблячими батьками та справжніми патріотами.

Роман Бобик народився у 1973 році. Він служив хіміком-дегазатором відділення спеціальної обробки озброєння та техніки взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту 114 бригади, раніше повідомляло Суспільне.

А Юрій Холявко народився у 1972 році.

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Вони прийшли до війська, щоб боронити рідну землю. Захищали свою країну — і віддали за її незалежність найдорожче – власне життя… Ми втратили надійних побратимів і мужніх захисників. Але не втратили сили, волі і рішучості перемогти. У справедливій боротьбі ми обов'язково помстимося ворогу – за кожного й за все. Вічна пам'ять і слава Героям,

– написали у бригаді полеглих захисників.

Прощання із полеглими Романом та Юрієм / Фото 114 бригади

З Романом та Юрієм 25 липня прийшли попрощатися побратими, друзі та сотні простих українців.